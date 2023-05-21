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Республика Корея и Германия подпишут договор о защите секретной военной информации

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Республика Корея и ФРГ заключат в скором времени соглашение о защите секретной военной информации для наращивания сотрудничества в военно-промышленной сфере. Об этом заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль по итогам саммита с канцлером Олафом Шольцем в Сеуле, сообщает ТАСС.

“Мы согласились, что важно расширить сотрудничество в сферах обороны и военно-промышленного комплекса. Вскоре мы заключим соглашение о защите секретной военной информации и будем работать вместе ради стабильного функционирования цепочек поставок в сфере военной промышленности”, – привело агентство Yonhap в воскресенье слова южнокорейского лидера.

Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и экономики, в том числе в передовых отраслях. “Республика Корея и ФРГ имеют долгую историю двусторонних связей, стали друг другу надежными партнерами, которые сотрудничают во всех сферах, в том числе в правительственной, экономической, социальной и культурной”, – сказал Юн Сок Ёль. Он напомнил, что первые контакты между государствами были установлены 140 лет назад.

Южнокорейский лидер отметил, что обе страны благодаря “чудесам на реках Ханган и Рейн” достигли экономического процветания, несмотря на “боль от войны и разделения”. Юн Сок Ёль согласился с канцлером ФРГ, который сказал, что после событий в Украине “мир не будет прежним”. “Правительство Республики Корея, стремясь реализовать план превращения страны в ключевое глобальное государство, будет идти в ногу с изменением эпохи”, – добавил президент. Он выразил надежду на расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Шольц прибыл в Республику Корея в воскресенье после саммита Группы семи в Хиросиме. Он посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР и призвал Пхеньян остановить ракетные пуски и ядерную программу. Это первый визит канцлера ФРГ на юг Корейского полуострова в рамках двусторонних мероприятий за 30 лет.

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