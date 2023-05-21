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Комиссия ООН приняла резолюцию по программе для Аральского моря, соавтором которой является Азербайджан

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По итогам 79-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке (Таиланд), по инициативе Туркменистана была единогласно принята Резолюция этой Комиссии «Рассмотрение условий создания специальной программы Организации Объединенных Наций для бассейна Аральского моря», сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Соавторами этого важного международного документа наряду с Туркменистаном выступили Азербайджан, Армения, Китай, Сингапур, Турция и Филиппины.

Эта первая Резолюция, инициированная Туркменистаном в рамках ЭСКАТО, включает в себя итоги Саммита глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, состоявшегося в Национальной туристической зоне «Аваза» в городе Туркменбаши 24 августа 2018 года, а также международных консультаций по разработке специальной программы Организации Объединённых Наций для бассейна Аральского моря.

Принятие Резолюции ЭСКАТО «Рассмотрение условий создания специальной программы Организации Объединенных Наций для бассейна Аральского моря» является крупным шагом в деле создания специального механизма, который будет направлен на последовательное решение вопросов, связанных с аральской проблематикой в рамках ООН.

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