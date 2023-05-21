Байден: Россия понесла потери около ста тысяч человек в Бахмуте (видео)

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Россия понесла потери около ста тысяч человек в Бахмуте, заявил Байден.

«Вокруг Бахмута обсуждения – потерян он или нет. Правда в том, что Россия понесла потери около ста тысяч человек в Бахмуте. Это трудно восполнить. Не важно, оккупирован он или нет, это все равно разрушенный город. Но они могли продвигаться и заблокировать много российских ВС и группу Вагнера. Что касается истребители F-16, F-16 не помогли бы в этом отношении совсем. В них не было необходимости, например, в ситуации с Бахмутом», — добавил он.