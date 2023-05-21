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На севере Афганистана разбился военный вертолет

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Военный вертолет, принадлежащий сторонникам захватившего власть в Афганистане радикального движения “Талибан”, в воскресенье разбился в провинции Саманган на севере страны, сообщает телеканал TOLOnews.

По его сведениям, инцидент произошел в одном из северных районов провинции. Причиной падения вертолета стало его столкновение с опорой линии электропередачи. Информации о пострадавших в ходе происшествия представитель талибов в Самангане не привел.

Со своей стороны источники в силовых структурах провинции заявили телеканалу, что оба находившихся на борту пилота погибли.

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