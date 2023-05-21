Стали известны подробности встречи Зеленского и Байдена

48 Просмотров

В рамках участия в саммите “Группы семи” в японской Хиросиме президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.

Украинский лидер поблагодарил за оказание мощной финансовой помощи со стороны США, которая уже составляет более 37 миллиардов долларов, а также за объявленный Джозефом Байденом новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.

“Большая благодарность от нашего народа. Я рад, что у нас такие сильные отношения”, – сказал Владимир Зеленский.

Он особо отметил решение президента США поддержать международную авиационную коалицию.

Лидеры обсудили дальнейшее взаимодействие для усиления оборонных возможностей нашего государства, а также вопроса реализации украинской формулы мира.

Президенты обменялись мнениями по проектам реконструкции и восстановления нашей страны.

Отдельно Владимир Зеленский остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины и подготовке к Вильнюсскому саммиту НАТО. Глава государства отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления нашей страны в Альянс.