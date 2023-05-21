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Страны TRACECA обсудят перспективы применения электронных разрешений

traceca

Страны-участницы TRACECA обсудят перспективы применения электронных разрешений, сообщает Trend.

Было отмечено, что 13 стран-членов TRACECA одобрили Положение и план работы заседания рабочей группы по вопросам цифровизации коридора Европа-Кавказ-Азия и договорились детально изучить подходы и рекомендации независимого консультанта по формированию цифрового коридора и организовать специальное заседание для обсуждения перспектив применения электронных разрешений между странами.

“Учитывая наличие вопросов, требующих решения на международном уровне как с технической, так и правовой точки зрения, необходимо подготовить проект международного соглашения, которое будет регулировать данные вопросы. К примеру, в рамках соглашения требуется определить состав данных и методы их передачи, принять согласованное решение по хранению данных, применению электронной цифровой подписи и аутентификации”, – сказал генсек TRACECA Асет Асавбаев, слова которого приводятся в сообщении организации.

Кроме того, внимание участников рабочей группы было сосредоточено на опыте Турецкой Республики в области цифровизации разрешительной системы и применении электронных разрешений на международном уровне.

Отметим, что основная цель рабочей группы состоит в выработке мер, необходимых для синхронного запуска цифрового коридора вдоль маршрутов TRACECA и координации сотрудничества cторон с международными организациями и партнерами по цифровизации.

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