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Нидерланды не будут продавать самолеты F-16 частной американской компании

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Нидерланды разорвали контракт на продажу 28 истребителей F-16 американской частной компании Draken International, сообщает OSINT-ресурс Oryx в Twitter.

“Нидерланды отменили соглашение о продаже остальных своих F-16 компании Draken International, поэтому нетрудно догадаться, где они действительно окажутся”, – отмечает ресурс.

Напомним, что компания Draken International намеревалась купить 40 истребителей F-16 ВВС Нидерландов. В 2021 году Министерство обороны Нидерландов объявило о продаже Draken International 12 истребителей из состава Королевских ВВС, они были проданы в 2022 году.

Фирма занимается подготовкой летчиков и имеет контракт с Пентагоном на выполнение роли условного противника в учениях ВВС.

Самолет F-16 – это легкий американский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Благодаря своей универсальности, F-16 способен выполнять практически все задачи в воздухе: от воздушных боев до высокоточной бомбардировки.

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