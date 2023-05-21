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В Мексике в ходе перестрелки на автогонках погибли десять гонщиков

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Как минимум десять автогонщиков были убиты, ещё девять получили ранения в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в мексиканском штате Южная Калифорния, сообщает телеканал Fox8.

Уточняется, что неизвестные злоумышленники открыли стрельбу на заправке в муниципалитете Энсенада. По предварительным данным, к автозаправке, возле которой была припаркованы автомобили участников гонки, подъехал серый фургон, из которого открыли огонь неизвестные, вооружённые автоматическим оружием.

В результате стрельбы на месте происшествия скончались десять человек, ещё девять получили ранения и были госпитализированы.

Прокуратура штата начала расследование обстоятельств трагедии.

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