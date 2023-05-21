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Япония разрабатывает ряд новых антироссийских санкций

yapon

Япония готовит новые санкции в отношении России. В рамках очередного пакета антироссийских рестрикций Токио предлагает запретить предоставление РФ строительных и инженерных услуг. Об этом пишет газета Nikkei, ссылаясь на источники в правительстве страны.

Других подробностей о дополнительных рестрикциях не приводится. При этом агентство Kyodo сообщило, что новые ограничения также будут введены в отношении около 100 физических лиц и организаций, “причастных к уклонению от санкций” против Москвы, а также 80 организаций, “связанных с военными”. Пока неясно, когда официально объявят о новом пакете антироссийских санкций.

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