Британские эксперты констатируют совершенствование российской армии

Королевский объединённый институт оборонных исследований Великобритании RUSI заявил, что российская армия в ходе боевых действий адаптируется и совершенствуется, создавая серьёзные проблемы для Украины.
Информация об этом опубликована на сайте RUSI.
«Российская тактика меняется по мере извлечения уроков из военных неудач в войне в Украине», — говорится в публикации.
В докладе отмечается, что у российской армии получилось нейтрализовать угрозу от ракет HARM с радиолокационным наведением и улучшить свои танки.
Также авторы исследования заявили, что Россия усовершенствовала характеристики своей противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.