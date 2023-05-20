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Британские эксперты констатируют совершенствование российской армии

vtorje35

Королевский объединённый институт оборонных исследований Великобритании RUSI заявил, что российская армия в ходе боевых действий адаптируется и совершенствуется, создавая серьёзные проблемы для Украины.

Информация об этом опубликована на сайте RUSI.

«Российская тактика меняется по мере извлечения уроков из военных неудач в войне в Украине», — говорится в публикации.

В докладе отмечается, что у российской армии получилось нейтрализовать угрозу от ракет HARM с радиолокационным наведением и улучшить свои танки.

Также авторы исследования заявили, что Россия усовершенствовала характеристики своей противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.

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