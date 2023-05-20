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В Украине опровергли российские фейки об исчезновении Залужного

zalujniy

Россияне в очередной раз пытаются деморализовать украинцев. На этот раз они запустили фейк о якобы исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

“Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались”, – сказала Маляр.

По ее словам, российские фейки это типичная информационная технология направлена на деморализацию украинского войска. И отметила, что по времени действия она очень короткая – от нескольких часов до одного дня, ведь информацию легко проверить.

“Сейчас момент распространения понятен – пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию. Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о “взятии” Бахмута”, – добавила она.

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