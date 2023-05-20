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По факту сожжения Корана в Волгограде открыли уголовное дело (обновлено)

delo

23:14 Следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих из-за сожжения Корана в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих», — говорится в заявлении в Telegram.

По данным следователей, задержанный снимал сожжение священной книги на камеру.

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21:43 В Волгограде оперативники задержали подозреваемого в сожжении Корана возле местной мечети, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

“Сегодня был задержан”, — рассказал агентству осведомлённый собеседник. Факт задержания подтвердил и волгоградский правозащитник Алексей Ульянов.

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