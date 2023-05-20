Китай исключил применение ядерного оружия первым

45 Просмотров

Китай придерживается оборонительной стратегии и не применит первым ядерное оружие.

Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

«Китай всегда твердо придерживался оборонительной стратегии применительно к своему ядерному арсеналу. Мы строго следуем стратегии, согласно которой не будем первыми его использовать», – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Пекин планирует сохранить количество ядерных вооружений «на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности», а также что будет твердо придерживаться своих обязательств и не потерпит клеветы.

В заявлении говорится еще и о том, что международное сообщество «не приемлет правил Запада», диктующих доминирование G7, которые призваны придерживаться принципа «США – номер один» и интересов «маленького кружка» государств.