Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Мир

Китай исключил применение ядерного оружия первым

kitayyadernoeorujie

Китай придерживается оборонительной стратегии и не применит первым ядерное оружие.

Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

«Китай всегда твердо придерживался оборонительной стратегии применительно к своему ядерному арсеналу. Мы строго следуем стратегии, согласно которой не будем первыми его использовать», – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Пекин планирует сохранить количество ядерных вооружений «на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности», а также что будет твердо придерживаться своих обязательств и не потерпит клеветы.

В заявлении говорится еще и о том, что международное сообщество «не приемлет правил Запада», диктующих доминирование G7, которые призваны придерживаться принципа «США – номер один» и интересов «маленького кружка» государств.

Теги:
Из этой рубрики
panik ataka
Мир

Среди россиян участилось число панических атак

2023/05/21, 01:00
djonson otes
Мир

Джонсон в восьмой раз станет отцом

2023/05/21, 00:45
yapon
Мир

Япония разрабатывает ряд новых антироссийских санкций

2023/05/21, 00:18
neboskreb
Мир

Небоскребы тянут Нью-Йорк под воду

2023/05/21, 00:04
delo
Мир

По факту сожжения Корана в Волгограде открыли уголовное дело (обновлено)

2023/05/20, 23:14
zalujniy
Мир

В Украине опровергли российские фейки об исчезновении Залужного

2023/05/20, 23:01
rus gruz
Мир

«Грузинская мечта» не намерена вводить визовый режим с Россией

2023/05/20, 22:45
kitayyadernoeorujie
Мир

Китай исключил применение ядерного оружия первым

2023/05/20, 21:28
bidenzont
Мир

Байден не сразу сумел раскрыть свой зонт (видео)

2023/05/20, 20:40