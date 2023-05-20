Коротченко: Если Эрдоган проиграет, Москва может аннулировать все договоренности

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Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко обнародовал в соцсети «Фейсбук» свое мнение о продлении Россией зерновой сделки.

«Продление Россией на достаточно короткий срок (два месяца) пресловутой зерновой сделки – жест поддержки Эрдогана перед вторым туром президентских выборов.

Если он вдруг проиграет – все прежние договоренности Москва может моментально аннулировать, при необходимости. А если победит – может быть нам это и зачтется, при тех или иных раскладах», – написал эксперт.