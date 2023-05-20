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Азербайджан нарастил импорт пшеницы, риса и кукурузы

zernovie

В январе–апреле текущего года в Азербайджан импортировано 409 тыс. тонн пшеницы.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, стоимость импортированной пшеницы составила 124 млн долларов. За аналогичный период 2022 года импорт составил 308 тыс. тонн пшеницы на сумму 105,2 млн долларов.

За отчетный период увеличился также импорт риса и кукурузы. Так, в первые 4 месяца года в страну было поставлено 27 тыс. тонн риса на сумму 23,9 млн долларов против 20 тыс. тонн риса на сумму 16 млн долларов за аналогичный период прошлого года.

Импорт кукурузы составил 32,7 тыс. тонн, или 11,7 млн долларов в стоимостном выражении. За тот же период 2022 года было импортировано 28,7 тыс. тонн кукурузы на сумму 10,6 млн долларов.

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