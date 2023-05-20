Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Политика

Фон дер Ляйен настаивает на создании альтернативы китайской инициативе

fonderlaen

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо создать реальную альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь». С таким утверждением она выступила в субботу в интервью телеканалу ZDF.

«Для нас важно, чтобы мы предложили реальные альтернативы, например, китайской инициативе «Один пояс — один путь». И вот наша совместная инициатива по инвестированию в инфраструктуру за пределами Европы, за пределами G7″, — сказала фон дер Ляйен. Она уточнила, что речь идет о пакете в размере €600 млрд, который ЕС запускает вместе с США и другими странами для целенаправленных инвестиций в инфраструктуру на Глобальном Юге. Глава ЕК подчеркнула, что для Евросоюза крайне важно, чтобы Глобальный Юг стал партнером.

Фон дер Ляйен указала, что глобальный Юг играет большую роль в достижении климатической нейтральности. «Мы должны будем сделать гигантские шаги. Сможем ли мы дать растущей части населения глобального Юга шанс вести достойную жизнь и вырваться из бедности? Колоссальные задачи», — заключила председатель Еврокомиссии.

Теги:
Из этой рубрики
fonderlaen
Политика

Фон дер Ляйен настаивает на создании альтернативы китайской инициативе

2023/05/20, 19:35
rektor
Политика

В Тбилисском государственном университете откроется факультет азербайджановедения

2023/05/20, 17:21
ger
Политика

Франк-Вальтер Штайнмайер: Германия и впредь будет надежным партнером вашей страны

2023/05/20, 16:03
pashinyan
Политика

“Пустите армянских ученых в исторические архивы, господин Пашинян!”

2023/05/20, 15:09
Farhad 1
Политика

Фархад Мамедов: Россия постарается увеличить свое присутствие в Армении

2023/05/20, 14:40
pashin1 4
Политика

Пашинян доволен переговорами в Брюсселе, но принципиальные вопросы пока не решены

2023/05/20, 12:54
bayden2 1
Политика

Байден указал на рост солидарности G7 с Украиной

2023/05/20, 10:47
photo 2022 10 28 15 07 22
Политика

Новые страсти по ЕАЭС: почему Баку снова зовут в «путинский союз»?

2023/05/20, 09:47
bayden aliev
Политика

Байден – Алиеву: Мы были вместе в обеспечении энергобезопасности Европы в период жестокой войны России против Украины

2023/05/20, 00:59