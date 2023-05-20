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Главное Мир

Подоляк рассказал, откуда Россия достает компоненты для своих ракет

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К сожалению, есть страны, которые периодически говорят о “мире” и параллельно ищут возможность обеспечить Россию необходимым для строительства ракет.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью “24 каналу”.

Как рассказал Михаил Подоляк, 11-ый пакет санкций ЕС должен заблокировать возможность России обходить прошлые ограничения касаемо технологического продукта.

В то же время есть страны, которые все же помогают России доставать необходимое для строительства новых ракет. Страны, которые периодически цинично и лицемерно говорят слово “мир”, ищут возможность обеспечить врага посредничеством в покупке различных технологий или продуктов двойного назначения.

“У нас есть рабочая группа при Офисе президента Макфола-Ермака, которая занимается анализом санкций, которые уже введены и анализом возможности их обходить. Эти аналитические продукты передают нашим партнерам европейских комиссий, которые изучают дополнительную возможность России обходить санкции”, – рассказал Подоляк.

Россия и дальше производит ракеты, однако, как отметил Подоляк, это уже совсем не то количество, которое было раньше, поскольку сегодня враг тратит больше, чем может производить.

“Россия хочет иметь затяжной конфликт, но очень низкой интенсивности. Потому что у нее нет ресурса на затяжной конфликт высокой интенсивности. Нам не выгодно ни одно, ни другое. Но хочу подчеркнуть: у России нет неограниченных ресурсов. У России с ресурсами тоже огромные проблемы. Потому что страны постепенно отказываются давать возможность закупать через них различные продукты”, – добавил Подоляк.

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