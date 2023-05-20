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Bloomberg: в Бразилии заподозрили ловушку в визите Зеленского на саммит G7 в Хиросиме

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Саммит стран «большой семерки» (G7) в японской Хиросиме, куда прибыли представители государств, не входящих в объединение, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, может оказаться «ловушкой», считают в Бразилии. Об этом сообщает Bloomberg 20 мая.

Как рассказали агентству источники, Зеленский направил президенту Бразилии Луле да Силве предложение провести встречу на полях саммита в Японии, но ответа пока не получил.

«У Бразилии нет проблем с тем, чтобы встретиться с любым лидером, но это не должно быть навязано», — приводит слова одного из чиновников агентство.

По данным Bloomberg, собеседник назвал импровизированное присутствие Зеленского потенциальной ловушкой для участников, не входящих в G7.

Также сообщалось, что лидеры стран «большой семерки» приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита. В нем среди прочего лидеры G7 заявили о намерении выделить не менее $21 млрд на разрешение гуманитарных кризисов.

Заседание по Украине с со странами «большой семерки» в формате тет-а-тет с очным участием Зеленского состоится в последний день саммита, 21 мая.

Саммит G7 под председательством Японии проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая.

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