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Байден на саммите G7 предложил журналистам “заткнуться”

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Байден на саммите G7 не смог сдержать резких эмоций по отношению к допекавшим его журналистам и предложил им “заткнуться”, сообщают СМИ.

Это случилось во время его совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом.

На Байдена обрушился шквал вопросов, в том числе – весьма неприятных, связанных с надвигающимся на США дефолтом.

“Заткнитесь, хорошо?” – попросил журналистов Байден, правда, смягчая свои слова улыбкой.

Это уже не первый случай, когда он просит собеседника заткнуться. Недавно это случилось в Белом доме, на приеме в честь Рамадана, когда один из гостей стал уточнять какие-то слова президента.

“Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама”, – сказал тогда Байден.

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