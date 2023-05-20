ЕС намерен включить в 11-й пакет санкций более 90 компаний за обход ограничений против РФ

ЕС включит в 11-й пакет санкций более 90 компаний по всему миру, в отношении которых есть доказательства обхода санкций против РФ, утверждает глава ЕК, сообщает ТАСС.
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) включит в 11-й пакет санкций против России более 90 компаний по всему миру, в отношении которых якобы есть доказательства обхода санкций против Москвы. При этом около восьми компаний, по ее словам, зарегистрированы в Китае.
Это компании, как пояснила председатель Еврокомиссии, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев разных национальностей. “Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем ясны. Кстати, то же самое относится и ко всем другим компаниям из более чем 90, против которых мы вводим санкции, заявив, что мы этого не потерпим, и поэтому к этим компаниям будут применены санкции”, – резюмировала она.