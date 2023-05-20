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В Тбилисском государственном университете откроется факультет азербайджановедения

rektor

В престижном Тбилисском государственном университете (ТГУ) имени Иване Джавахишвили откроется факультет азербайджановедения. В этом направлении ведется подготовка, сообщает “Азертадж”.

Ректор университета Джаба Самушия сказал, что в настоящее время азербайджанский язык и историю Азербайджана в ТГУ изучают 50 студентов по специальности «Кавказоведение». Азербайджанский язык преподается на уровне бакалавриата в течение пяти семестров. Изучение языка включает в себя разговорную, письменную речь и восприятие на слух. В рамках этой программы также преподаются азербайджанская история и азербайджанская культура.

«В настоящее время для участия в данной программе зарегистрировано 50 студентов. В ближайшее время мы планируем создать в составе этого кабинета отдельное направление по азербайджановедению», – сказал ректор.

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