Бахмут пал? (обновлено)

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Более половины своего обращения о «взятии Бахмута» Пригожин посвятил нападкам на командование российской армии и лично на Шойгу и Герасимова, сообщают telegram-каналы.

И главное – Пригожин заявил, что Вагнер с 25 мая покидает Бахмут и передает все позиции на фронте подразделениями российской армии. Более того, из его слов следует, что более «Вагнер» на фронте не появится до тех пор, пока «мы снова не понадобимся Родине».

Это плохая новость для российского командования, учитывая, что теперь ему придется где-то найти резервы, чтоб заткнуть образовавшуюся дыру на фронте. Тем более – накануне готовящегося наступления ВСУ.

Впрочем, Пригожин в начале мая уже грозился уйти из Бахмута, но так и не ушел. И сказал, что генштаб пригрозил ему обвинением «в измене Родине», если он без приказа покинет позиции.

17:10

Евгений Пригожин заявляет, что сегодня в 12.00 российские силы установили контроль над 100% территорией Бахмута, сообщают telegram-каналы.

Других подтверждений нет. В Киеве информацию пока не комментируют.