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Зеленский встретился с премьером Индии впервые с начала войны 

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в субботу в Хиросиме на полях саммита Группы семи (G7) с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это их первая встреча с начала специальной военной операции России на Украине, сообщает ТАСС.

“В рамках визита в Японию и участия в саммите стран Группы семи встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди”, – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал Моди о продвигаемой Киевом “формуле мира” и пригласил Индию к ней присоединиться.

Украинский президент уже встретился на полях саммита с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Еще за несколько дней до начала саммита стали появляться различные спекуляции в СМИ о формате участия президента Украины Владимира Зеленского: то сообщалось, что он выступит онлайн, то заявлялось, что он отправится в Хиросиму, а потом эти утверждения опровергались. Сам Киев поездку главы государства в Хиросиму не анонсировал.

Как пояснил 20 мая МИД Японии, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Однако затем Зеленский выразил сильное желание лично участвовать во встрече. В аэропорт Хиросимы он прибыл в субботу на французском правительственном самолете.

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