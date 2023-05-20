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Ожидается утверждение нового пакета услуг по обязательному медицинскому страхованию

В прошлом году в рамках пакета обязательного медицинского страхования было проведено более 34 тысяч сердечно-сосудистых операций. За первые три месяца текущего года это число превысило 5 тысяч. Об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на церемонии открытия VIII Международного конгресса «Бакинские дни сердца», сообщает “Азертадж”.

З.Алиев отметил, что в ближайшие дни ожидается утверждение нового пакета услуг по обязательному медицинскому страхованию. В него также войдет ряд услуг, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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