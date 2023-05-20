Украина надеется получить истребители F-16 осенью

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Украина надеется получить истребители F-16 осенью 2023 года. Об этом заявил советник Минобороны Юрий Сак в комментарии для Washington Post.

“Если мы все приложим все усилия, и решения будут приниматься быстро, я считаю, что в конце сентября – начале октября мы сможем увидеть первые F-16, летающие в воздушном пространстве Украины”, – сказал Сак.

“Хотя самолеты не будут доступны для украинского контрнаступления, которое, как ожидается, начнется через несколько недель, скорость, с которой принимаются решения об их поставке, просто головокружительна”, – в свою очередь, комментирует заявление Сака WP.