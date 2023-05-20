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Южные азербайджанцы проведут акцию в Берлине

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20 мая, в столице Германии Берлине пройдет акция, посвященная очередной годовщине событий 22 мая 2006 года в Иране. Один из организаторов митинга, южноазербайджанский активист Салех Камрани, проживающий в Швеции, сообщил, что ведется работа по подготовке к акции, сообщает Report.

По его словам, митинг под лозунгом ”Свобода, Справедливость, Национальное правительство” станет второй подобной акцией протеста: “Мы добились больших успехов в первом протесте, организованном в Брюсселе. В результате этой акции мы открыли новую страницу в истории национальной борьбы против фашистского и расистского иранского режима. Мы считаем, что берлинская акция также будет успешной и мы сможем донести до мира обоснованные требования нашей нации”.

По словам Камрани, акция начнется в 14:00 по местному времени на площади “Унтер дер Линден” в Берлине.

Напомним, что 12 мая 2006 года иранские власти опубликовали в официальной газете “Иран” оскорбительную карикатуру, на которой более 35 млн азербайджанских тюрков, проживающих в Иране, сравнивались с насекомыми, что было встречено резким протестом в Южном Азербайджане.

Силы безопасности вмешались в демонстрации в Тегеране, Занджане, Тебризе, Урмии, Ардебиле, Ахаре, Хамадане, Калейбаре, Мугане, Мияне, Мараге, Хое, Салмасе, Хияве, Гошачае, Сулдузе и Маранде. По официальным данным, в результате обстрелов мирных демонстрантов погибли не менее 30 человек, сотни получили ранения.

Активисты Южного Азербайджана заявляют, что в ходе событий более 5 тысяч протестующих были арестованы и подвергнуты пыткам, около 200 человек были убиты или пропали без вести. Каждый год азербайджанцы и особенно активисты Южного Азербайджана во всем мире чтят память тех, кто погиб в этот исторический день.

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