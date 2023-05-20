Франк-Вальтер Штайнмайер: Германия и впредь будет надежным партнером вашей страны

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Германия и впредь будет надежным партнером Азербайджана в усилиях по модернизации, укреплении демократии и верховенства закона. Об этом говорится в поздравительном письме президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Процветающему, модернизирующемуся обществу необходима мирная и стабильная среда. Поэтому я твердо убежден, что Азербайджан, а также весь регион выиграют от разрешения региональных конфликтов. Как член Европейского Союза, мы хотим активно способствовать этому», – говорится в письме.