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Захарова назвала попыткой ввести в заблуждение заявления США о поставках F-16 Киеву

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попыткой ввести в заблуждение заявления Вашингтона об условиях возможных поставок истребителей F-16 Украине, сообщает ТАСС.

“Безусловно, это [заявления США об условиях поставок F-16 Киеву] имитация какого-то правового поведения, никакого права, международного права или следований внутреннему законодательству тут, конечно, нет, как нет и никакого морально-нравственного основания для того, чтобы делать подобные заявления, потому что они изначально ложны, они изначально вводят в заблуждение”, – сказала она в субботу в эфире телеканала “Звезда”, комментируя заявления помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Вашингтон поставит Киеву истребители F-16 при условии дальнейшего их неприменения украинской стороной по территории России.

Захарова отметила, что США таким образом занимаются имитацией и подтасовкой данных с целью реализации своих задач “под видом какого-то такого псевдогуманитарного начала”.

“Все прекрасно понимают, что Соединенные Штаты ведут гибридную войну против региона даже в целом, я бы сказала, потому что мы прекрасно видим, как они не щадят никого. Это не только противостояние нашей стране, это, безусловно, использование и территории народа Украины в своих целях”, – заключила дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил ТАСС о том, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, РФ будет учитывать их намерение передать Киеву истребители F-16.

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