Заявление руководства учреждения, в котором педагог отстегал детей плетью (обновлено, видео)

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13:44 Заместитель директора сумгайытского филиала центра “Хамса” Амалия Алиева сообщила, что преподаватель там больше не работает. «Эльшад Гурбанов арендовал комнату в нашем учебном заведении и преподавал математику во время пандемии. Инцидент произошел именно в то время. Занятия учителя уже закончились, и он не работает в нашем учреждении. Увидев это видео, мы поговорили с ним и сказали, что в сентябре мы не сможем снова предоставить ему комнату», – приводит “Qafqazinfo” ее слова.

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12:47 Избиение детей учителем в Сумгайыте вызвало серьезное недовольство в социальных сетях.

Кадры, размещенные в интернете, предположительно, были сняты в образовательном учреждении «Хамса» в Сумгайыте, пишет oksu.az.

На видео видно, что учитель бьет учеников плетью и проявляет насилие. Утверждается, что имя учителя — Эльшад.

