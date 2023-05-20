В Джалилабаде задержали курьеров с более чем 7 кг наркотиков (фото)

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У задержанных в Джалилабаде наркокурьеров было обнаружено более 7 килограммов различных наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба Лянкаранской региональной группы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Джалилабадского района на территории села Алигасымлы задержаны и доставлены в отдел полиции ранее судимые жители Гейгельского района Байрам Алекберов и Рамин Мамедов.

В ходе досмотра автомобиля, в котором находились задержанные, был обнаружен сверток с более чем 5 кг героина, более 2 кг марихуаны и 200 таблетками метадона. В ходе расследования установлено, что задержанные должны были организовать сбыт наркотических средств, полученных посредством наркоторговца, проживающего в Иране, с доставкой их по разным адресам.

В отношении обоих лиц решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По факту проводится расследование.