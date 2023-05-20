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Киев: Получение F-16 может изменить ситуацию на поле боя

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что в США состоялось тестирование украинских пилотов, позволившее спрогнозировать время, необходимое для овладения самолетом F-16. Об этом он рассказал в эфире телемарафона 19 мая.

Спикер отметил, что Воздушные силы ранее озвучивали срок обучения до полугода, однако американская сторона пришла к выводу, что украинских военных можно переучить за четыре месяца.

«Оценка происходила наших пилотов. Это были боевые пилоты, с боевым опытом, с большим налетом часов… Два пилота прошли тестирование в США, и там на этом тестировании были сделаны выводы, и на авиасимуляторах, и на авиатренажерах было оценено, сколько им понадобится время для того, чтобы овладеть западной техникой. Имеется в виду такой самолет, как F-16… Наши американские партнеры сделали выводы, что возможно и до четырех месяцев будет достаточно для того, чтобы таких уже подготовленных летчиков, как у нас, просто переучить. Не научить, а переучить на другой тип самолета», — объяснил Игнат.

Он отметил, что получение многоцелевых самолетов F-16 может коренным образом изменить ситуацию на поле боя.

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