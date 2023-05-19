Потасовка в грузинском парламенте (видео)

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Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе и группы «Сила народа» Ираклий (Дачи) Берая устроили потасовку в пятницу на пленарном заседании.

В парламенте проходили слушание главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури. Вашадзе попросил слово. Во время выступления он раскритиковал власти за возобновление прямого авиасообщения с РФ и обвинил их в дружбе с властями России. Это вызвало негодование у представителей большинства, сообщает ТАСС.

После выступления Вашадзе вернулся на свое место, где вступил в словесную перепалку с Берая, который встал и накинулся на оппозиционера. Депутатов разняли парламентские приставы. Ситуацию удалось урегулировать. Депутаты продолжили обсуждать деятельность главы МВД.

