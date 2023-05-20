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Протесты в Тбилиси против возобновления авиасообщения с Россией завершились (обновлено, видео)

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20/05/2023 00:31 В Тбилиси митинг противников возобновления прямого авиасообщения с Россией у здания парламента завершился без происшествий, сообщает ТАСС. Площадь перед парламентом свободна, но движение транспорта ещё не восстановлено, пишет агентство.

Муниципальные службы очищают от мусора проезжую часть.

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21:26 У парламента Грузии собираются участники акции. Они протестуют против восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией, сообщает Interpressnews.

Как заявляют участники акции, восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией подвергает страну серьезному риску. Они опасаются, что Грузия может остаться без статуса страны-кандидата в члены ЕС.

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