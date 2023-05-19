Лавров: В России ислам переживает ренессанс и беспрецедентный подъём

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В России ислам переживает ренессанс и беспрецедентный подъём. Эта религия гармонично сосуществует с другими. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что российские мусульмане плечом к плечу с другими соотечестванниками защищали и защищают безопасность страны.

«Мы едины в отстаивании духовно-нравственных ценностей, неприятия исламофобии, христианофобии и любых других форм религиозной нетерпимости», — сказал Лавров в интервью для документального фильма «Путь в исламский мир».