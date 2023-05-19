СМИ: Украина получит F-16

284 Просмотров

США и союзники планируют предоставить Киеву истребители F-16․ Об этом сообщает телеканал NBC.

Неназванный высокопоставленный чиновник из американской администрации пояснил каналу, что истребители могут быть направлены Украине не напрямую от Вашингтона.

Ранее в Белом доме заявили, что США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16.

По данным чиновника, в ближайшие месяцы США и союзники решат, когда предоставить истребители, а также сколько и кто их предоставит.

Сроки передачи истребителей остаются неясными, но в Вашингтоне дали понять, что самолёты не будут использоваться для предстоящего наступления ВСУ.