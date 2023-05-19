Патриарх Кирилл готов стать посредником между религиозными лидерами Азербайджана и Армении

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Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде во время двусторонней встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом еще раз выразил признательность за его деятельность, направленную на предотвращение перехода многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном в религиозный, а также на восстановление взаимного доверия на Южном Кавказе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМК.

В свою очередь Патриарх Кирилл подчеркнул, что и в дальнейшем готов играть роль посредника между религиозными лидерами Азербайджана и Армении.