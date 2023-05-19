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Баку: Байрамов и Мирзоян договорились продолжить переговоры

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19 мая 2023 года в Москве состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Согласно информации Министерства иностранных дел Азербайджана, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян представили свои позиции по выполнению трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России.

Стороны продолжили работу над проектом соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений». Состоялся конструктивный обмен мнениями по темам, где у сторон остаются разногласия.

Министры выразили благодарность российской стороне за организацию переговоров между Азербайджаном и Арменией. Стороны договорились о продолжении обсуждений.

Министры также провели встречи по отдельности с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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