Эрдоган не прочь заключить соглашение с Асадом

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит препятствий в примирении с лидером Сирии Башаром Асадом, если удастся наладить борьбу с терроризмом на севере страны.

«Благодаря моей дружбе с… Путиным мы решили, что можем открыть дверь в вопросе нашей борьбы с терроризмом на севере Сирии, что требует тесного сотрудничества и солидарности. Если мы сможем это сделать, то я не вижу остающихся препятствий на пути нашего примирения», — сказал он в интервью CNN.

При этом Эрдоган прокомментировал требование лидера Сирии о выводе ВС Турции с сирийской территории.

«У Анкары нет подобных планов, потому, что угроза терроризма [с сирийской территории] сохраняется», — сказал турецкий лидер.

При этом он осудил заявление ряда оппозиционных политиков Турции о выдворении сирийских беженцев на Родину. «Поддержать подобное невозможно», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган сообщил, что подготовлены проекты строительства в Сирию домов для около миллиона сирийских беженцев. «Мы обеспечим [добровольное] возвращению беженцев на Родину», — пообещал президент Турции.