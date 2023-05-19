Гиркин обрушился с жесткой критикой на Пескова

450 Просмотров

В РФ усиливаются внутренние противоречия на фоне военных неудач в Украине. Диверсант ФСБ РФ, неофициальный спикер чекистского крыла в российской «партии войны» Игорь Стрелков (Гиркин) разразился порцией оскорблений в адрес пресс-секретаря диктатора РФ Дмитрия Пескова из-за слов о «спецоперации», передает Диалог.UA.

Стрелкова вывели из себя нелепые оправдания Пескова о том, почему путинская спецоперация сильно затянулась.

По версии пресс-секретаря, РФ якобы специально не спешит заканчивать эту бойню, чтобы «сохранить инфраструктуру и человеческие жизни».

«Вы спросите, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну… Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов», — уверял Песков.

Стрелков в ответ выдал все, что думает о пресс-секретаре диктатора. «Как «мудро» выразился «замечательный», «большого ума человек» господин Песков: «Россия специально затягивает «спецоперацию». Он либо вредитель, либо кретин, либо два в одном! (…) Если он так думает, то он кретин!», — заявил российский диверсант.

Он высказал уверенность, что своими словами Песков очень сильно разозлил российских солдат, которые гибнут и получают увечья на украинских фронтах, семьи солдат, а также поклонников «русского мира» на захваченных территориях Украины.