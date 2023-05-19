Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Мир

Гиркин обрушился с жесткой критикой на Пескова

girkin

В РФ усиливаются внутренние противоречия на фоне военных неудач в Украине. Диверсант ФСБ РФ, неофициальный спикер чекистского крыла в российской «партии войны» Игорь Стрелков (Гиркин) разразился порцией оскорблений в адрес пресс-секретаря диктатора РФ Дмитрия Пескова из-за слов о «спецоперации», передает Диалог.UA.

Стрелкова вывели из себя нелепые оправдания Пескова о том, почему путинская спецоперация сильно затянулась.

По версии пресс-секретаря, РФ якобы специально не спешит заканчивать эту бойню, чтобы «сохранить инфраструктуру и человеческие жизни».

«Вы спросите, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну… Вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов», — уверял Песков.

Стрелков в ответ выдал все, что думает о пресс-секретаре диктатора. «Как «мудро» выразился «замечательный», «большого ума человек» господин Песков: «Россия специально затягивает «спецоперацию». Он либо вредитель, либо кретин, либо два в одном! (…) Если он так думает, то он кретин!», — заявил российский диверсант.

Он высказал уверенность, что своими словами Песков очень сильно разозлил российских солдат, которые гибнут и получают увечья на украинских фронтах, семьи солдат, а также поклонников «русского мира» на захваченных территориях Украины.

Теги:
Из этой рубрики
tursia vibori 1
Мир

ЦИК Турции подвел итоги первого тура выборов главы государства

2023/05/19, 20:07
pashazade kiril
Мир

Патриарх Кирилл готов стать посредником между религиозными лидерами Азербайджана и Армении

2023/05/19, 19:53
girkin
Мир

Гиркин обрушился с жесткой критикой на Пескова

2023/05/19, 18:31
zelen17
Мир

Зеленский призвал лидеров арабских государств «не закрывать глаза» на войну

2023/05/19, 17:40
2023 01 18T105606Z 1411367087 RC2YSY9C5S8L RTRMADP 3 TURKEY ELECTION ERDOGAN pic4 zoom 1500x1500 91899
Мир

«Все мои люди это знают: Эрдоган обвинил Байдена в подготовке его свержения власти в Турции

2023/05/19, 17:37
tanki pole Rossiya Armeniya flagi
Мир

США ввели санкции против армянских компаний за поддержку ВПК России

2023/05/19, 17:29
Screenshot 1004
Мир

Пригожин создает новую ЧВК

2023/05/19, 17:12
putin20
Мир

Путин назвал «недоумками» противников России

2023/05/19, 16:11
1820286558 0 170 3071 1897 1920x0 80 0 0 5fab9d6e192a7c642747341d3dad20ec
Мир

Европа выступила против переговоров РФ и Украины «на равных»

2023/05/19, 15:57