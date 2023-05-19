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Азербайджан нарастил добычу газа

gaz azerbaijan

Добыча товарного газа в Азербайджане в январе–апреле текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 1,9 процента.

Согласно информации Госкомитета по статистике, объем добытого в отчетный период природного газа, увеличившись в годовом исчислении на 2,5 процента, составил 16,142 млрд кубометров, в том числе товарного – 12,215 млрд кубометров.

По данным комитета, в первые 4 месяца года в стране было добыто 10,228 млн тонн сырой нефти с конденсатом, из которых примерно 10,202 млн тонн пришлось на долю товарной нефти. Таким образом, Азербайджан сократил добычу сырой нефти с конденсатом на 8 процентов в годовом исчислении и на столько же – товарной.

В январе–апреле на зарубежные рынки было экспортировано 8,4 млрд кубометров природного газа, в частности в Европу – 3,9 млрд кубометров, Турцию – 3,4 млрд кубометров и Грузию – 1,1 млрд кубометров. За отчетный период посредством Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Турцию было поставлено 1,9 млрд кубометров природного газа.

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