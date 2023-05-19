Зеленский призвал лидеров арабских государств «не закрывать глаза» на войну

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Украинский президент Владимир Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств.

В своей речи он призвал лидеров арабских стран поддержать Украину в ее борьбе с российским вторжением и помочь с возвращением политзаключенных из Крыма и других оккупированных территорий.

Он также призвал арабские страны не игнорировать то, что происходит в Украине, и присоединиться к «формуле мира» — плану Зеленского, предусматривающему вывод российских войск и возвращение Украины к границам 1991 года.

«К сожалению, в мире и здесь, среди вас, остаются те, кто закрывает глаза на эти клетки [где удерживают украинцев] и незаконные аннексии. Я здесь, чтобы каждый мог честно взглянуть [на происходящее], — как бы россияне ни пытались повлиять на [политиков других стран], независимость должна сохраняться. И я хочу поблагодарить Саудовскую Аравию, я хочу поблагодарить большинство из вас за поддержку позиции международного сообщества и Устава ООН», — сказал Зеленский.