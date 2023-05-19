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В азербайджанской армии прошла встреча со специалистами НАТО (фото)

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В рамках программы НАТО «Концепция оперативных возможностей» (КОВ) состоялась Консультативная встреча по переоценочным учениям второго уровня (NEL-2) НАТО с батальоном и разведывательной ротой КОВ азербайджанской армии.

Как сообщает Минобороны, на встрече с участием зарубежных специалистов из различных штаб-квартир альянса участникам был разъяснен процесс планирования и подготовки учений NEL-2.

Отметим, что основной целью проведения встречи является уточнение и утверждение вопросов оценивания, составленных в целях проверки соответствия боевой подготовки, обеспечения и снабжения наших подразделений стандартам НАТО, заявленным в программу КОВ, а также проверки боеспособности подразделений.

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