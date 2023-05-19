Россия зазывает Баку в «путинский союз»

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Российская сторона фиксирует значительный потенциал для развития сотрудничества Азербайджана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на XIV международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«С учетом уникального географического расположения Азербайджана, структуры его экономики, внешней торговли, планов национального развития мы здесь видим хороший потенциал для развития взаимодействия Азербайджанской Республики с Евразийским экономическим союзом», — цитирует Оверчука ТАСС.

По его словам, Азербайджан и страны ЕАЭС выиграют от создания «бесшовного коридора» Север — Юг с выведением таможенного контроля на границу с Ираном и Турцией.

«Сегодня в Азербайджане к тому, что делается в Евразийском экономическом союзе, проявляется очень серьезный интерес и идет диалог на экспертном уровне. Мы очень это ценим. И, конечно, в свете нашей взаимной работе по созданию такого бесшовного коридора, транспортно-логистического коридора Север — Юг очевидной экономической выгодой и для Азербайджана, и для самих государств — членов ЕАЭС было бы, конечно, вынесение таможенной границы наших стран на границу с Ираном и Турцией. Я думаю, все от этого только бы выиграли», — отметил он.