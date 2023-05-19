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В Azercell прошла встреча с учащимися Школы ADA

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Школьники ознакомились с работой Департамента Сетевых Технологий мобильного оператора

Департамент Управления Человеческим Капиталом «Azercell Telecom» организовал встречу с преподавателями и учащимися Школы ADA. Учащиеся 11-х классов этого учебного заведения ознакомились с Департаментом Сетевых Технологий лидирующего мобильного оператора страны и получили возможность наблюдать за процессом его работы. В ходе визита школьники представили свои исследования в области покрытия сети Azercell и качества предоставляемых оператором услуг, а также поделились собственными наблюдениями. Для них это стало прекрасной возможностью продемонстрировать теоретические знания, полученные из различных источников, в реальной телекоммуникационной среде, позволив получить ценный опыт.

Руководители и специалисты отдела контроля качества сети и отчетности Департамента Сетевых Технологий Azercell дали школьникам определенные рекомендации по совершенствованию своих знаний и повышению квалификации, оказав, тем самым, поддержку молодым людям, интересующимся сферой телекоммуникаций со школьного возраста. Учащимся также была представлена сессия «Что такое СТАРТАП», в рамках которой были даны ответы на вопросы, связанные с последними трендами на рынке стартапов, их различными направлениями и возможностями. По данной теме школьникам было дано групповое задание, которое позволило им дополнительно развить свои навыки.

Для учащихся также была организована экскурсионная программа по Azercell Plaza. Школьникам продемонстрировали оборудование для проведения бенчмаркингa и драйв-тестов, объяснили принцип его работы. Также школьникам была предоставлена возможность задать интересующие вопросы сотрудникам Azercell. В конце визита всем участникам экскурсии были вручены сертификаты и подарки.

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