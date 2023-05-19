Лавров раскрыл некоторые подробности трехсторонней встречи (видео)

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Сегодня провели в Москве серию встреч, посвященных отношениям между Арменией и Азербайджаном, а также карабахскому урегулированию. Сначала прошли раздельные двусторонние встречи с моими коллегами из Азербайджана Д.А.Байрамовым и из Армении А.С.Мирзояном. Затем встретились втроем. Обменялись оценками ситуации, которая складывается в контексте работы по выполнению договоренностей, достигнутых за период после ноября 2020 г. между президентом Российской Федерации В.В.Путиным, президентом Азербайджана И.Г.Алиевым и премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном.

Об этом говорится в комментарии главы МИД России Сергея Лаврова на официальном сайте МИД России.

«Эти договоренности касаются обеспечения безопасности и стабильности в Карабахе в зоне ответственности Российского миротворческого контингента. Они также затрагивают разблокирование транспортных и экономических коммуникаций. Этим занимается трёхсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. В договоренности входит решение гуманитарных вопросов. Прежде всего, речь идет о делимитации границы с её последующей демаркацией. Для этого отдельным заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении была создана армяно-азербайджанская комиссия по делимитации с участием российской стороны в качестве консультанта.

Отдельной темой является мирный договор. Над ним стороны начали работать и он сейчас активно обсуждается, в том числе с подключением других посредников. Армянский и азербайджанские министры ездили в Вашингтон, президенты Армении и Азербайджана неделю назад были в Брюсселе. Работа над мирным договором, безусловно, является основополагающей. Но наши партнёры сегодня подтвердили, что без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации с обеспечением безопасности в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного договора.

Обсудили это всё в комплексе. Коллеги выразили признательность российской стороне за ведущую роль в общих усилиях, которые воплощаются в упомянутых трёхсторонних заявлениях наших лидеров (1,2,3,4), и в тех контактах, продолжающихся по каждому из упомянутых мной направлений.

На следующей неделе должна состояться встреча трёхсторонней группы под руководством вице-премьеров по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций. Надеемся, что по итогам будет достигнут позитивный результат. Стороны уже близки к окончательной договорённости. В ближайшее время условились провести заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с консультативным участием Российской Федерации.

По мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению. Сейчас началась двусторонняя встреча между министрами иностранных дел Армении и Азербайджан, по итогам которой они нас проинформируют о том, чего удалось достичь.

Наша задача заключалась в предоставлении площадки для проведения двусторонней встречи. Изложили наши подходы. Надеемся, что это мероприятие позволит переговорам, продолжающимся сейчас между министрами Азербайджана и Армении достичь практических результатов. Будем и далее способствовать движению вперёд с тем, чтобы в полной мере выполнить все положения всех трёхсторонних заявлений (1,2,3,4), которые составляют фундамент усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений», — говорится в информации на сайте МИД России.