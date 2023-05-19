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Путин назвал «недоумками» противников России

putin20

Президент России Владимир Путин назвал «недоумками» западных противников РФ, которые руководствуются неоколониальными идеями.

Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«На конкурсе недоумков они заняли бы второе место. Почему второе? Потому что они недоумки», — пошутил Путин.

По его словам, они не понимают, что российское национальное многообразие делает нашу страну только сильнее.

Также Путин отметил, что противники РФ хотят поделить нашу страну на мелкие части, чтобы потом подчинить их своей воле. Они хотели бы эксплуатировать и использовать их «в своих корыстных целях».

«Других целей у них нет», — отметил он.

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