В Азербайджане задержаны 5 человек за контрабанду 50 кг наркотиков из Ирана

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За контрабанду из Ирана в Азербайджан 50 кг наркотиков задержаны 5 человек, говорится в информации МВД.

Согласно информации, у жителя Ярдымлинского района Хагани Султанова, жителя столицы Эмина Алиева, у его знакомых Камиля Алиева и Натига Асланова, а также у Вугара Джафарова было обнаружено и изъято в общей сложности 50 кг наркотиков, в том числе 33 кг героина, 12 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 5 кг метамфетамина, банковские карты, которые они использовали в контрабанде наркотиков, и 210 единиц психотропных таблеток.

Задержанные признались в своих показаниях, что были привлечены к наркоторговле лицами под условными именами «Казым», «Феридин» и «Бабек», которые проживают в Иране и осуществляют антиазербайджанскую деятельность. В ходе последней операции были нанесены удары еще по нескольким каналам контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан.

По фактам возбуждены уголовные дела соответствующим статьям Уголовного кодекса, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, оперативные мероприятия продолжаются.