Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Мир

Украина и Пригожин опровергли захват Бахмута россиянами

В Минобороны Украины не подтверждают полный захват россиянами Бахмута, о чем накануне заявили (https://t.me/stranaua/105675) некоторые российские СМИ. ВСУ контролируют юго-западную часть Бахмута, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

«Определенное продвижение у россиян есть, это видно и понятно. Вместе с тем, это стиль РФ. У них всегда идет информационный фальстарт — выдают желаемое за действительное и объявляют раньше те цели, которых они хотели бы достичь», — заявила Маляр в эфире телемарафона.

Напомним, вчера вечером по российским телеграмм-каналам прошла новость о том, что Бахмут якобы полностью взят россиянами.

Однако ее вскоре опроверг куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, город полностью ещё не захвачен, идут тяжелые бои на юго-западе Бахмута — в районе памятника самолёта, где, по утверждению Пригожина, украинские войска оборудовали мощный укрепрайон («практически неприступную крепость»).

Кроме того, как сказал куратор ЧВК, после того как ВСУ оттеснили российские войска с юго-западных и северо-западных флангов Бахмута, украинские подразделения значительно уменьшили угрозу огневых ударов по дорогам, которые идут в город и потому им теперь гораздо легче направлять туда подкрепления и бронетехнику.

«По сути у нас на западе Бахмута идут встречные бои. Тяжелейшие бои. Поэтому Бахмут и завтра, и послезавтра вряд ли будет полностью взят», — сказал вчера вечером Пригожин.

Теги:
Из этой рубрики
simonyan 1
Мир

Пропагандистка Симоньян приняла за взрывчатку присланную ей секс-игрушку (фото)

2023/05/19, 14:42
Georgian Airways
Мир

В России выдали разрешение Georgian Airways на полеты из Тбилиси в Москву

2023/05/19, 14:36
Screenshot 173
Мир

В Тбилиси начались протесты (видео)

2023/05/19, 14:15
20190501101801 611480
Мир

Зурабишвили назвала нежелательным первый прямой рейс из Москвы

2023/05/19, 14:00
baxmut2
Мир

Украина и Пригожин опровергли захват Бахмута россиянами

2023/05/19, 13:30
garibasvili
Мир

Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет подчиняться политике Евросоюза

2023/05/19, 13:04
1451461417406.1301
Мир

Армения снова проиграла

2023/05/19, 12:48
Peter Siyyatro
Мир

Венгрия хочет предоставить площадку для переговоров России и Украины

2023/05/19, 12:01
Red Wings
Мир

Грузия выдала разрешение на полеты еще одной российской авиакомпании

2023/05/19, 11:35