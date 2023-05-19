Украина и Пригожин опровергли захват Бахмута россиянами

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В Минобороны Украины не подтверждают полный захват россиянами Бахмута, о чем накануне заявили (https://t.me/stranaua/105675) некоторые российские СМИ. ВСУ контролируют юго-западную часть Бахмута, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

«Определенное продвижение у россиян есть, это видно и понятно. Вместе с тем, это стиль РФ. У них всегда идет информационный фальстарт — выдают желаемое за действительное и объявляют раньше те цели, которых они хотели бы достичь», — заявила Маляр в эфире телемарафона.

Напомним, вчера вечером по российским телеграмм-каналам прошла новость о том, что Бахмут якобы полностью взят россиянами.

Однако ее вскоре опроверг куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, город полностью ещё не захвачен, идут тяжелые бои на юго-западе Бахмута — в районе памятника самолёта, где, по утверждению Пригожина, украинские войска оборудовали мощный укрепрайон («практически неприступную крепость»).

Кроме того, как сказал куратор ЧВК, после того как ВСУ оттеснили российские войска с юго-западных и северо-западных флангов Бахмута, украинские подразделения значительно уменьшили угрозу огневых ударов по дорогам, которые идут в город и потому им теперь гораздо легче направлять туда подкрепления и бронетехнику.

«По сути у нас на западе Бахмута идут встречные бои. Тяжелейшие бои. Поэтому Бахмут и завтра, и послезавтра вряд ли будет полностью взят», — сказал вчера вечером Пригожин.