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Завтра в Баку будет пасмурно

oblachno

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, будет дуть северный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая службы, температура воздуха ночью будет 12-16° тепла, днем 22-27° тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы составит 760 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75 %, днем 45-55%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки, на отдельных территориях интенсивные, возможны гроза и град. На отдельных территориях будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 8-13 ° тепла.

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