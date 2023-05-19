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Байрамов — Лаврову: Будет возможность проговорить ряд вопросов

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Сегодня будет возможность проговорить ряд вопросов по пост-конфликтному урегулированию между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

«Мы очень высоко оцениваем организацию данной встречи и ту наметившуюся позитивную динамику в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. Я имею в виду достаточно тесные контакты в мае. Думаю, что сегодня будет возможность и на двусторонней основе проговорить ряд вопросов, имеющих отношения к пост-конфликтному урегулированию между Арменией и Азербайджаном по различным трекам, а также обсудить и двусторонние контакты, двустороннюю повестку дня между Азербайджаном и Россией», — цитирует Байрамова Trend.

Байрамов отметил, что большая делегация Азербайджана в составе около 80 человек, которая возглавляется вице-премьером Шахином Мустафаевым сейчас на XIV форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани.

«Параллельно сейчас проходит встреча вице-премьеров. У нашего вице-премьера намечена встреча с несколькими вице-премьерами и по широкому спектру вопросов», — сказал он.

Глава МИД Азербайджана выразил благодарность российской стороне за то внимание, которое уделяется в РФ памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

«Для нас абсолютно не является удивительным то внимание, которое все государственные структуры, общественные организации и граждане оказывают мероприятиям, посвященным памяти общенационального лидера. Его фигура была объединяющей и олицетворяющей ту дружбу и единство, которые всегда были между нашими странами и народами», — сказал он.

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